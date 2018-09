Madagascar: Ford-Materauto - La formation de conduite sécurisées DSFL introduite à Madagascar

L'éducation et la formation des chauffeurs constituent les moyens les plus efficaces pour éviter les accidents de la circulation

Le Driving Skills for Lifes (DSFL) ou compétence de conduite pour la vie fait son entrée à Madagascar. Ford, à travers Materauto, son distributeur officiel étend ce programme à Madagascar en organisant la semaine dernière une formation des formateurs.

Gratuit

L'équipe Ford de DFSL Afrique du Sud a ainsi effectué cette formation au profit de quelques techniciens sélectionnés de Materauto. Le DFSL est un programme pratique gratuit de formation qui a été établi aux Etats-Unis en 2003 par Ford Motor Company Fund, et a progressivement été étendu au monde entier. Il a été déjà lancé dans sept marchés dans la région d'Afrique Subsaharienne comprenant l'Afrique du Sud, le Nigéria, l'Angola, le Kenya, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Concrètement, il s'agit d'une formation théorique suivis de cas pratiques de conduite destinés à donner aux participants des connaissances et des expériences dans la conduite, la reconnaissance des dangers, ainsi que dans la gestion de la vitesse et de l'espace. En plus, ils ont appris l'importance de l'utilisation de la ceinture de sécurité pour tous les occupants des véhicules. Le programme a également inclus des astuces de conduite conviviale, afin de réduire la consommation de carburants et de minimiser l'impact de l'utilisation du véhicule sur l'environnement.

Conduite sécurisée

L'objectif de cette formation des formateurs est de faire bénéficier les clients de Ford à Madagascar des mêmes techniques de conduite sécurisée. Sur ce point, d'ailleurs, Materauto a organisé samedi dernier au Kianja Maki, une journée-clients. Une occasion pour quelques utilisateurs de Ford de découvrir les différentes manières de conduite afin de maximiser l'utilisation des véhicules et de sécuriser aussi bien les utilisateurs que les autres usagers de la route. « En formant une équipe d'instructeurs locaux, nous nous assurons que les compétences essentielles et les techniques de conduite salvatrices du programme DSFL peuvent être enseignées aux automobilistes à Madagascar de façon continue afin d'apporter une contribution importante du nombre d'accidents de la circulation dans le pays » a déclaré Tovo Andriamasinoro, Directeur commercial de Materauto. Par ailleurs, Ford DSFL a présenté certains des derniers outils et techniques, les plus innovants pour enseigner aux chauffeurs les moyens de devenir plus sûrs et plus informés, pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées derrière le volant.