Madagascar: FIMDA - Madagascar représenté par Kala'S

La 3e édition du FIMDA ou Festival International de la Mode d'Abidjan se tiendra les 8 et 9 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce grand événement mode aura cette année pour thème Mode, Art et Social, car pour cette édition, le FIMDA soutient l'ONG. Le réseau des amis pour la lutte contre les cancers de la femme. Ce grand rendez-vous mode est une initiative du créateur de mode Stéphane Mambo, à travers sa structure de communication et d'événementiel, la CASE. Interview.

Parlez-nous du FIMDA?

J'ai lancé le Festival International de la Mode d'Abidjan en 2016. L'objectif est de promouvoir la mode africaine en général, et ivoirienne en particulier. Après des sollicitations sur plusieurs plateformes de mode en Afrique et dans le monde, j'ai voulu soumettre mes expériences au service de la mode ivoirienne. Aujourd'hui, le FIMDA se positionne comme la plaque tournante en Afrique en termes de valorisation de la mode. D'ailleurs, plusieurs jeunes stylistes ont été révélés sur la scène du FIMDA.

Selon vous, quelle est la place de la mode africaine dans le monde? A-t-elle un avenir?

La mode africaine devient de plus en plus incontournable sur la scène mondiale, avec par exemple l'organisation des fashions week. Les accessoires de modes africaines sont de plus en plus utilisés. Nous pouvons donc affirmer qu'il y a de l'avenir.

Que réservez-vous au public pour cette 3e édition?

Le FIMDA se tiendra les 8 et 9 novembre prochains. Le 8 novembre, il y aura une exposition-vente, une séance de dépistage du cancer, un mini-carnaval, des prestations artistiques et le défilé. Le 9 novembre, dans la journée, il y aura les expositions-ventes, une séance de dépistage du cancer du sein, et le grand défilé dans la soirée. Cette année, nous aurons des créateurs du Cameroun, du Sénégal, du Bénin, du Burkina Faso, de la France, du Niger, de l'Afrique du sud, de Madagascar et bien sûr de la Côte d'Ivoire. La styliste Kala'S représentera Madagascar.