Madagascar: SOS pour Fanaiky - L'effort a porté ses fruits

Dans tous les cas, les manifestations culturelles se poursuivront que ce soit en France ou à l'Ile de la Réunion le 21 septembre. Le 30 septembre, un grand concert se tiendra au Ccesca Antanimena avec des grosses pointures de la musique malgache à l'affiche. Fanja Andriamantena, Jaojoby, Théo Rakotovao et beaucoup d'autres chanteurs et musiciens se relayeront sur une scène érigée par la Maison Mi' Ritsoka.

L'appel de détresse pour l'évacuation de Fanaiky Solomiral n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Au contraire, les efforts fournis par ses compagnons de route musicale ont apporté leurs fruits. Artistes, musiciens, acteurs culturels et organisateurs d'évènement ont rassemblé le public dans cette noble cause. Ce premier volet de collecte de fonds semble même efficace. Du côté d'Ampasanimalo, vendredi, Olombelo Ricky, Silo, Rolf et Angaroa ont su faire décoller le fonds en récoltant 2.300.000 Ariary. Le tout s'est fait durant une soirée musicale des plus festives. Ambiance bonne enfant et musique éclectique à souhait, rien de tel pour joindre l'utile à l'agréable.

