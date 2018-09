Angola: Le MINJUD regrette la tragédie du stade 11 de Novembro

Luanda — Le Ministère de la Jeunesse et des Sports regrette l'incident survenu samedi dernier à l'extérieur du stade 11 de Novembro, à Luanda, qui a entraîné la mort de cinq adeptes par asphyxie et sept blessés à la fin du match de football entre les équipes de Primeiro d'Agosto et TP Mazembe de la RD Congo.

La rencontre entre les deux formations se réfère au match-aller des quarts de finale de la Ligue des clubs champions africains.

Selon la note, parmi les cinq victimes se trouvent trois membres de la même famille, dont deux enfants âgés de 10 et 12 ans.

Parmi les victimes mortelles, il y a encore une dame de 30 ans qui est mort à l'hôpital général de Luanda, selon une source de la police nationale et deux hommes.

«Les résultats des accidents mortels de la sortie à la hâte et désorientée d'une foule dans la zone à l'extérieur du mur du stade 11 de Novembro», lit-on dans le message.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports regrette les décès et adresse les sentiments les plus émus aux familles endeuillées. Une commission d'enquête, selon la même source, sera créée pour enquêter sur les causes de l'incident.

La formation de Primeiro d'Agosto a également exprimé ses regrets pour le triste incident et promet d'aider les familles endeuillées dans la réalisation des funérailles de ces décès.