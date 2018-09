Angola: L'exécutif finance le PRODESI

Sérgio dos Santos a expliqué que le programme concentrera ses ressources disponibles pour financer l'économie et couvrir des insuffisances du programme Angola Investe, qui est accentué dans un scénario où il y a une pénurie de ressources, liées à des questions de la capacité institutionnelle de l'Etat pour le suivi des projets, des entrepreneurs dans l'élaboration des mêmes et de l'accès au crédit pour ceux qui sont loin des centres des villes.

L'amélioration de l'environnement d'affaires et les conditions transversales de sorte qu'il soit possible de faire des affaires en Angola, ainsi que d'autres liées à l'accélération des résultats attendus du PRODESI, font partie des objectifs énumérés.

Le programme d'appui à la production, diversification des exportations et substitution des importations est l'un des 83 programmes du PDN, à mettre en œuvre en partenariat entre l'Etat, les hommes d'affaires et les centres universitaires de recherche scientifique, selon le responsable.

Dans le cadre du processus de diversification économique, la Commission économique du Conseil des ministres a approuvé le plan du PRODESI, un document où sont identifiés les projets et activités visant à assurer la réalisation des objectifs et buts exprimés dans le Plan national de développement (PND) pour la période 2018 à 2022.

