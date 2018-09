Angola: Luzia Sebastião optimiste quant à l'efficacité de la réforme de la justice

La juge a considéré comme satisfaisante l'exécution de la première phase de la réforme qui était d'identifier les endroits où les tribunaux des districts et des cours d'appel travailleront, suivi par la formation de cadres et la modification de la législation, notamment le Code pénal.

Selon la responsable, la lenteur qui se vérifie dans les décisions des recours est très dommageable pour ceux qui veulent voir reconsidérée une cause, entraînant souvent des décisions qui ne bénéficient plus l'intéressé.

Parlant à l'Angop dans le cadre de la visite de travail à cette région, la juge d'instruction judiciaire a reconnu qu'il y avait la volonté et l'engagement du Gouvernement à réaliser avec succès le projet qui, à son avis, renforcera la protection des droits et intérêts fondamentaux des citoyens consacrés par la Constitution, en vue de la consolidation de l'Etat démocratique de droit.

Huambo — La directrice de l'Institut national d'études judiciaires (INEJ), Luzia Sebastião, s'est dite samedi dans la ville de Huambo, optimiste quant à l'efficacité de la réforme de la justice et du droit en cours dans le pays, entre autres défis, qui visent à restructurer le système judiciaire angolais avec la mise en place de tribunaux de district et d'appel.

