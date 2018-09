Angola: Portugal - Les relations économique sont intenses, Premier ministre

Selon le programme, le chef du gouvernement portugais se réunira ce lundi avec la communauté et les entrepreneurs portugais installés ou qui investissent en Angola, ainsi que de visiter le Musée d'histoire militaire et les travaux du nouvel hôpital materno-inafntile de Camama.

Approché pour savoir si sa visite en Angola constitue le passage à une autre ère des relations Angola / Portugal, il a indiqué que c'était la suite d'une longue histoire, mais, de plus en plus, il est plus important d'avoir la notion qui nous lie plus à l'avenir qu'au passé".

Lors de la visite, les deux pays pourront parapher des accords de double imposition, le renouvellement et la gestion de la ligne de crédit, ainsi que dans les domaines de l'agriculture, des médias et plusieurs autres contributions positives pour le renforcement de la coopération.

"Nous créons un ensemble d'instruments afin que les agents économiques angolais et portugais aient une confiance renforcée pour investir ici et là", a-t-il souligné.

Deuxièmement, a-t-il déclaré, les gouvernements des deux pays doivent se concentrer sur l'avenir et sur ce qu'ils peuvent, veulent et doivent faire ensemble

