Angola: La Pologne intéressée à la préservation du patrimoine historique de Mbanza Kongo

Le dimanche, l'ambassadeur et sa suite ont visité plusieurs sites et monuments historiques de cette localité, ainsi que la commune frontalière de Luvo, à 60 kilomètres au nord de la ville de Mbanza Kongo.

Il a exprimé sa fierté du fait que son pays a été témoin de l'inclusion de la ville de Mbanza Kongo dans la liste de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en 2017, pour laquelle la Pologne souhaite partager expérience avec les autorités angolaises en matière de conservation et préservation du patrimoine internationalement reconnu.

Selon la source, la Pologne dispose des ressources financières, techniques et humaines pour soutenir la conservation et la préservation de la mosaïque historique et culturelle de la ville de Mbanza Kongo élevé à la catégorie du patrimoine mondial le 17 juillet, 2017, à Cracovie, en République de la Pologne.

Mbanza Kongo — L'ambassadeur de la République de la Pologne en Angola, Piotr Mysliwiec, a déclaré dimanche à Mbanza Kongo, province de Zaire, que son pays soutiendra les autorités angolaises dans la préservation et la conservation des sites et monuments historiques de cette ville patrimoine mondial.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.