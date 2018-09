Rwanda: 2 140 prisonniers graciés

Cette grâce présidentielle a été accordée à plus de 2 000 prisonniers y compris Victoire Ingabire et Kizito Mihigo. C'est en rapport avec leur demande de pardon. Cela n'a donc rien à voir avec toute autre considération », a souligné Olivier Nduhungirehe, secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères.

Elle purgeait une peine de quinze ans prononcée en 2013 par la Cour suprême pour « conspiration contre les autorités par le terrorisme et la guerre » et « minimisation du génocide de 1994 ». Mme Ingabire qui n'entend pas pour autant abandonner le combat contre le pouvoir en place, lance également un appel en vue de la libération d'autres grandes figures de sa formation qui seraient toujours, selon elle, incarcérées.

