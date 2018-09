Sénégal: Basketball-éliminatoires coupe du monde à Lagos - Les Lions épinglent le Rwanda et attaquent le mali

L'équipe du Sénégal a décroché, ce vendredi, sa première victoire en dominant le Rwanda (94 à 89) en ouverture de la phase aller du deuxième tour des éliminatoires (Zone Afrique) de la Coupe du monde 2019 à Lagos ( Nigeria). Les Lions se sont toutefois fait peur avant d'arracher au forceps une précieuse victoire. Ils doivent toutefois hisser le jeu contre les Aigles du Mali, leur second adversaire dans le groupe F avant de parachever le tournoi par un ultime duel face au Nigeria, pays hôte du tournoi.

Le Sénégal a épinglé sa première sortie dans la phase aller du deuxième tour des éliminatoires (Zone Afrique) de la Coupe du monde masculin 2019 qui s'est ouvert ce vendredi 14 septembre, à Lagos ( Nigeria). Les Lions ont dominé l'équipe du Rwanda sur la marque de 94 à 89 . Un score serré qui reflète une partie disputée d'un bout à l'autre où les Lions ont à la fois soufflé le chaud et le froid. Bousculés d'entrée par le jeu agressif de l'équipe de Rwanda et accrochés à la fin du premier quart temps bouclé sur une égalité parfaite ( 24-24), la bande à Gorgui Sy Dieng a dû hausser le ton et resserrer sa défense pour prendre l'ascendant durant le deuxième acte de jeu. En assurant un peu plus les rebonds défensifs et en coupant les couloirs de passes, le meneur Xane d'Almeida donne du rythme dans les phases offensives. Les Lions s'adossent sur un rapide jeu d'attaque pour virer à la mi-temps avec une avance de 11 points (48-36).

Au retour des vestiaires, les protégés de Adidas réussiront à maintenir l'écart autour de 10 points ( 57 à 47. 5e) avant de porter à 15 points l'avance (65-50. 7e ). Mais ils vont vite buter sur une défense agressive. En laissant beaucoup d'espace en défense, les Lions ouvrent des brèches aux tireurs rwandais très adroits aussi bien sur les tirs à mi-distance que sur les tirs primés. Lamine Samb puis Gorgui Sy Dieng vont toutefois faire parler leur adresse et redonner plus d'allant en attaque. Ils ne tarderont à porter l'avance à 11 points à la fin du troisième quart temps (71 à 60).

Au quatrième et ultime quart temps, les hommes du coach Abdourahmane Ndiaye « Adidas » ne sont pas au mieux. Ils ont même du mal à endiguer l'adresse de la bande à Manzy et Kenny très incisifs sur les tirs à longue portée. Ils encaissent même des paniers faciles. Ce qui n'aura pas un écho favorable au chronoscore où ils ne détiennent qu'un pécule de 6 points (86-80. 8e). Pressés (90-87) à 40 secondes de la fin, les Lions ne lâcheront pas prise et reposeront encore sur Gorgui Sy Dieng en réussite (28 points) et adroit sur les tirs à mi distance pour corser l'addition avant que le précieux panier du meneur Thierno Niang ne scelle définitivement la victoire du Sénégal. Fort de ce succès, les Lions réussissent leur entrée et attaquent dés ce samedi leur deuxième rencontre face au Aigles du Mali qui ont également remporté leur premier match face à la Rca (66-65). Le Sénégal enchaînera et affrontera demain dimanche, pour son troisième et dernier match dans la poule F, le Nigeria, pays hôte et vainqueur hier de la Côte d'Ivoire ( 84-73)