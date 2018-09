Tunisie: Les études parachevées

Cependant, l'accomplissement de cette étape pose le problème du financement des différents travaux de réalisation concrète et effective.

our lever les fonds nécessaires à cet effet, une conférence internationale, pour le financement de certains projets parmi lesquels figure celui du métro léger de Sfax, initiée par le ministère du Développement et de la Coopération internationale est prévue demain mardi 18 septembre 2018. Par conséquent, une fois les financements trouvés, le démarrage des travaux pourrait intervenir en 2020 pour se poursuivre jusqu'en 2022, sachant qu'au cours de l'année 2019, il sera procédé à la libération des emprises.

Parallèlement à l'accomplissement des études précitées ainsi que l'étude de préparation du pôle de transport multimodal et l'étude de la liaison centre-ville /Taparura, des réunions avec les différentes parties concernées, en l'occurrence le gouvernorat de Sfax, la municipalité de Sfax, la Société régionale de transport de Sfax (Soretras), et les différentes organisations de la société civile ont été programmées par la société de métro léger : «Ces différentes réunions sont la consécration de l'approche participative pour laquelle nous avons opté quant au pilotage et à la direction du projet tant il est vrai que le projet de métro léger appartient à l'ensemble de la collectivité régionale. La Smls tient à ce que le projet du Tcsp du Grand Sfax soit l'émanation de toutes les parties prenantes de la ville, en l'occurrence les collectivités locales, les différentes composantes de la société civile, les administrations et les structures de soutien et professionnelles régionales, les médias tous genres et secteurs confondus», Souligne, le P-DG de la société, Rachi Zaïer.

Un plan de communication pour informer sur l'avancement du projet

C'est dans le cadre de sa politique d'ouverture sur l'environnement extérieur du projet que la société de métro léger de Sfax a désigné un responsable de la communication en la personne de Naceur Bahri et mis en œuvre un plan de communication destiné à «Faire connaître le projet et à informer tous les intervenants ainsi que l'opinion publique sur les différentes étapes d'avancement se déclinant en rencontres, initiatives pilotes et manifestations, entre autres des rencontres de presse, ainsi que des rencontres d'échange avec les composantes de la société civile destinées à débattre des enjeux et des défis accompagnant l'avancement du projet».

Pour ce qui est du Pôle multimodal, c'est-à-dire le lieu de rassemblement de tous les modes de transport urbain y compris le métro léger, la gare routière, la gare ferroviaire ainsi que les stations de louage et de taxi de façon à faciliter le déplacement des usagers,le P-DG de la société de métro léger de Sfax affirme que l'emplacement choisi est l'enceinte de la gare ferroviaire, d'une superficie de 28 ha et plus précisément sa partie septentrionale : «Ce que je pourrais affirmer pour le moment, c'est la proposition par la société de différentes variantes qui sont encore à l'étude, sachant que nous demeurons toujours à l'écoute des propositions émanant des différentes parties prenantes. Les résultats de ces études seront discutés dans le cadre de la commission technique créée au sein de la Smls, laquelle commission comprend des représentants de la société d'études et d'aménagement des côtes nord de la ville de Sfax (Seacnvs), de la Sncft, du gouvernorat de Sfax, de la municipalité de Sfax, de la municipalité de Chihia, du ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, du ministère du Transport et de la Société régionale de transport de Sfax», enchaîne notre interlocuteur.

Intégration de la liaison centre-ville/Taparura dans le système de transport collectif

Concernant l'étude de la liaison centre-ville/Taparura, on apprend que la Smls s'est engagée à effectuer les études préliminaires pour relier la région de Taparura au centre-ville et assurer son intégration dans le système du transport collectif afin de parvenir à une réelle intégration de tous les types de transport dans la cité. À ce propos, le groupement Systra-Studi a été chargé de présenter les plans et les conceptions dans ce sens, sachant que les résultats de ces études seront présentés à la commission multipartite, précédemment mentionnée.

Abordé sur la question des répercussions préoccupantes de la nappe phréatique à Sfax sur la réalisation du projet de métro léger et sur sa viabilité, Rachid Zaïer s'est montré rassurant : «Nous sommes en droit de nous prévaloir de l'avantage de compter sur une équipe d'experts en matière d'hydrologie et de géotechnique, d'une compétence reconnue à l'échelle régionale».

Métro : début des travaux de la première ligne à partir de 2022

Pour rappel, la réalisation du réseau de transport en commun en site propre avait été programmée en quatre étapes : la première, prévue au courant de l'année 2022, comprend la réalisation d'un tronçon de la première ligne du métro, appelée T1, d'une longueur de 13,5 km sur un total de 22,8 km, ainsi que la préparation des autres axes retenus dans le réseau, sachant que la réalisation du second tronçon est prévue au courant de l'année 2024. La Ligne T1 relie la route de l'Aéroport, le campus universitaire, la route de Soukra, l'avenue des Martyrs, BebJébli, la route de Téniour, Chihia, Oued Legraoua et la cité El Ouns.

La ligne T2, soit un parcours de 10,7 de longueur, relie la route de Gremda, BebJébli, la gare de Sfax et l'avenue du commandant Bejaoui.

La première ligne de bus à haut niveau de service, soit la ligne Bh3 qui s'étend, quant à elle, sur 23 km. Elle fait la jonction entre la route de Sidi Mansour et la route de Gabès-Thyna en passant par Taparura et l'avenue MajidaBoulila. La deuxième ligne Bhns, appelée Bh4, d'une longueur de 6 km, va desservir le parcours situé entre le centre-ville et la route de Menzel Chaker. Enfin, la troisième ligne Bhns, soit la ligne Bh5,reliant le centre-ville à la route de Mahdia, va s'étendre sur une distance de 7,5 km.