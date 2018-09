Tunisie: Un scénario à la Hitchcock

UST : Khmir (Kordi), K. Makni, K. Khalfa, O. Omrani, Messaï (Kheraïfi), Mhamedi, Bouhajeb (Khaloui), Mhadhebi, Diakité, Mohamed Ali Abdesslem, S. Zakkar

ASG : Chouaya, Mezni, Bouslimi, Zralli, Guechi, Agrebi, Hedhli, Ahmed Khalil, Khlij, Jerbi (Abdelwahed), Soudani (Attia)

Le match entre l'UST et l'ASG a débuté après plus de 15 minutes de retard du fait de ce qu'on peut qualifier comme un fait divers dans un championnat professionnel. Les tenues des deux équipes étaient similaires et comme la «Zliza», équipe visiteuse, était devant l'obligation de présenter un autre jeu de maillots différent -- ce qu'elle n'a pas prévu et qui aurait pu lui coûter la perte du match par forfait -- il a fallu que les responsables tataouinis lui prêtent la deuxième tenue des «Bleu et Rouge» -- un geste qu'ils auraient pu refuser -- pour que l'arbitre Yosri Bouali donne enfin le coup d'envoi. L'objectif des deux équipes en présence était le même : arracher un premier succès après deux défaites contre l'EST et le CSS pour les protégés de Skander Kasri et devant l'USBG et le CAB pour la bande de Lotfi Sellimi qui a succédé mardi dernier à Hatem Missaoui lequel a jeté l'éponge après... 180 minutes de jeu comme entraîneur du «Carrelage». Outre qu'elle a commencé avec beaucoup de retard, la partie a connu un round d'observation des deux côtés d'un peu moins de 20 minutes avant que le ton ne soit donné par une superbe tête de Mohamed Ali Abdesslem bien anticipée et annihilée par le gardien de but Abdelkader Chouaya surnommé Keïta (17').

Si cette chaude alerte a sorti la rencontre de sa torpeur et d'une certaine monotonie, le penalty sifflé par M. Bouali à la 52' et transformé imparablement par le même Mohamed Ali Abdesslem a élevé le niveau du débat et c'est toujours le même Mohamed Ali Abdesslem qui fait des ravages dans le camp des visiteurs et donne des frissons à l'arrière-garde gabésienne mais son ballon atterrit cette fois sur la barre (75').

Mais alors que tout laisait penser que l'UST allait mettre K.O. son adversaire et lui porter le coup de grâce, un ballon anodin de Hedhli atterrit sur la main de Oussama Omrani en pleine surface et M. Bouali s'empresse d'indiquer le point de penalty. Abdelaziz Guechi, imperturbable et serein, le convertit en but égalisateur (82').

Après cette remise des pendules à l'heure, les «Rouge et Noir», revenus de loin dans la rencontre, ont usé de tout leur savoir-faire pour simuler les blessures, hacher le jeu et énerver leurs adversaires pensant tenir en main le match nul, mais c'était sans compter sur le dernier coup de reins des locaux et un but superbe de Foued Kheraïfi qui a laissé pantois le gardien dans la surface de réparation (90'+8). Un scénario à la Hitchcock qui fit oublier comme par enchantement une première mi-temps sans couleur et sans saveur.