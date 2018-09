Tunisie: Bientôt, le Wifi gratuit pour tout le monde

Et d'ajouter que l'inscription pour la prochaine année scolaire (2019-2020) sera plus rapide, étant donné que tous les élèves disposeront de cartes intelligentes.

Concernant l'inscription en ligne, Maârouf a précisé que 95% des élèves ont fait leur inscription en ligne au cours de la nouvelle année scolaire 2018-2019, dans le cadre du programme de «l'éducation numérique» lancé conjointement par le ministère des Technologies de la communication et de l'Economie numérique et celui de l'Education.

Dans le domaine de l'économie numérique, le ministère des technologies est en train de réaliser deux importants projets, le premier concerne le paiement mobile pour faciliter le règlement des factures et achats à travers le téléphone mobile. Le 2e projet réalisé en coopération avec le ministère des Finances vise à réduire le volume des valeurs mobilières, ce qui permettra d'accélérer les transactions financières et d'offrir des opportunités aux jeunes pour créer de nouvelles applications basées sur cette technologie.

Le coût global du projet est estimé à 5 milliards de dinars et il est étalé sur 5 ans. Il s'agit d'un investissement public-privé, réalisé également moyennant des investissements des opérateurs de télécommunications, en vue de généraliser la couverture du réseau internet sur tout le territoire. Actuellement, la Tunisie est la première en Afrique en termes de débit internet et en matière d'utilisation de la technologie 4.5G. En outre, Tunisie Télécom a réussi à atteindre un débit de près de 600 mégabits, avec un smartphone 4.5G

Le ministère œuvre actuellement à réaliser des méga-projets structurés, tels que le système intégré de gestion des ressources financières de l'Etat et le système de gestion des courriers qui permettront de surmonter plusieurs problématiques relatives à l'utilisation du papier et aux courriers. Il a souligné que son département devra fournir 20 nouveaux services en ligne pour le citoyen, tels que le registre commercial, l'inscription en ligne des élèves et des étudiants à travers l'utilisation des cartes intelligentes, ajoutant que le département œuvre à numériser, désormais, tous les services administratifs.

