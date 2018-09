Tunisie: Priorité aux diplômés universitaires, mais...

Au point que des centaines d'entre eux, y compris justement des diplômés de l'enseignement supérieur, n'ont pu résister à la tentation de prendre le large dans les embarcations de la mort à destination de «l'Eldorado européen». Si l'Etat en pâtit, il n'en demeure pas moins vrai qu'il continue de faire de son mieux pour renverser la vapeur et freiner le rythme endiablé du chômage.

Non à l'interventionnisme

Voulant prouver sa bonne volonté, le gouvernement a donc autorisé l'organisation de nouveaux concours de recrutement dans la fonction publique. Mais, entendons-nous bien, la volonté est une chose et la concrétisation en est une autre. Plus concrètement, un concours ne l'est vraiment que s'il est réussi sur les plans de l'organisation, du verdict et de l'affectation. Nous allons insister sur les deux derniers termes, car c'est d'eux que dépendent la crédibilité et la portée de tout concours. Concernant d'abord le verdict, il faut absolument qu'il soit juste et au-dessus de tout reproche, c'est-à-dire sans léser les candidats méritants au profit d'autres. L'affectation des candidats admis doit, elle aussi, s'effectuer dans les règles de l'art, en plaçant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, selon leurs profils et conformément aux besoins réels des postes qu'ils auront à occuper. Ici et là, un seul mot d'ordre : pas d'interventionnisme.

Autrement dit, non aux pistons. En parler, c'est assurément avoir le courage d'aborder un sujet des plus brûlants. Un dossier si lourd, si encombrant que l'administration tunisienne, faut-il l'avouer, en a longtemps souffert sous l'ancien régime, avant que la situation n'empire au lendemain de la révolution, avec cette flambée de recrutements massifs, abusifs et, dans la plupart des cas, improductifs, parce que «pistonnés» ! Si maintenant on comprend la peine de l'Etat qui n'enrôle plus à tour de bras, il serait impardonnable de voir ce souci de légitime austérité influer négativement sur le sort de quelque 245 mille diplômés universitaires encore au chômage. C'est justement à eux que doit échoir la priorité des priorités dans ce concours dont ils rêvent tous les jours. C'est vers eux que doit s'orienter l'intérêt des organisateurs. Donnons-leur la chance de percer, ne les privons pas du droit d'insertion dans la vie active, offrons-leur l'occasion (l'aubaine ?) de faire leurs adieux à l'oisiveté, à l'immobilisme et au train-train quotidien fait d'incertitudes et d'attentes sans fin.

Pour ce faire, il faut simplement les protéger contre le fléau de l'interventionnisme qui fait encore, çà et là, des malheurs. «Je ne contesterai jamais assez les résultats des cinq concours étatiques auxquels j'ai participé sans succès», tempête S.F., 25 ans, licencié en économie-gestion, qui assure que «des étudiants que je connais et qui n'ont pas achevé leurs études à l'université, donc sans diplômes, ont été admis au détriment d'autres pourtant au CV impressionnant. Même son de cloche chez son copain A.S., également licencié (en informatique) et chômeur, qui indique laconiquement que «depuis la révolution, les concours ont perdu toute crédibilité, sous le poids énorme du phénomène galopant des pistons. A quoi bon, donc, y participer ?». Sans commentaire...