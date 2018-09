Tunisie: Khaled Ben Yahia - «Un match référence»

Ben Mohamed : «Intensité et ressources»

«Tout s'est bien passé, on a fait un bon match, avec beaucoup d'intensité. En seconde période, on a eu quelques soucis, mais les changements effectués par notre entraîneur nous ont libérés pour marquer ce fameux but de la victoire. L'EST a des ressources, on va encore progresser et composter notre ticket pour le dernier carré à Sousse même».

Dhaouadi : «A Sousse, en conquérants !»

«Le match s'est joué sur de petits détails en raison des qualité des joueurs des deux équipes. Nous avons pu contrôler la rencontre et prendre la mesure de l'Etoile en la privant de ballons afin de ne pas passer par le milieu qui regroupe des joueurs de qualité.

Le résultat suffit toutefois à notre bonheur, en attendant le match de cette semaine à Sousse. Nous nous déplacerons en conquérants».

Kom : «Tout mettre en œuvre pour gagner»

«On est forcément rassuré par cette victoire dans la perspective du retour. L'équipe a un gros potentiel et doit encore progresser, ce fut un match très dur face à une Etoile entreprenante. Il faudra jouer un match plein à Sousse pour passer en demi-finale».