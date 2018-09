Gabon: L'insécurité à Libreville

La capitale gabonaise croule sous le poids des ordures ménagères. En cause, une nouvelle grève des… Plus »

« Il devient plus qu'important que les agents de forces de l'ordre réagissent de manière efficiente. De ce fait la population fait donc appelle aux autorités compétentes afin de garantir sa sécurité et réduire ainsi l'insécurité qui règne dans la capitale de façon exponentielle. La jeunesse étant l'avenir de demain, il est temps que les rues retrouvent leurs quiétudes d'autrefois » estime Jean, étudiant. Ce dernier pense que tout le monde est un candidat potentiel à un braquage, au vol ou à autre genre d'agression. La sécurité est l'affaire de tous.

Aménager les rues avec plus de lampadaire semble n'avoir aucun effet. L'on constate à plus de crimes, des corps ensanglantés et parfois sans vie. Faudrait-il laisser les populations se faire justice ? Des mesures drastiques doivent être mises en place car même les séjours en centre de détention semblent être inefficaces désormais. Triste est de constater que les responsables de ces crimes sont des jeunes allant de 15 à 30 ans. Des jeunes qui après avoir consommés des substances illicites commettent ces actes qui conduisent certaines personnes de vie à trépas.

Libreville bat au cœur de l'insécurité. La capitale gabonaise crée la psychose. Les bandits s'érigent en maitre et les populations de cette ville ne savent plus parfois à quel saint se vouer.

