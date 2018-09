Gabon: Port-Gentil - Elle remet son écharpe en jeu

La capitale gabonaise croule sous le poids des ordures ménagères. En cause, une nouvelle grève des… Plus »

Les regroupements de villages s'adonnent davantage au travail de la terre et ont pu se faire des revenus à partir des plantations et de la pêche artisanale. Avec ce nouveau mandat qu'elle sollicite. En remettant en jeu son écharpe en jeu, Berthe Azizet voudrait continuer à donner vie aux projets de développement au bénéfice du canton Océan. Son état-major de campagne annonce la tenue d'une conférence de presse prévue le 26 septembre à Port-Gentil où se trouve une grande partie de l'électorat dudit canton.

Le canton Océan a la particularité d'être à la fois sur le continent que sur le fleuve. Berthe Azizet épouse Mboumba s'est donné les moyens pour braver les différents obstacles : l'amour pour ses concitoyens. Enseignante de carrière, Berthe Azizet a su se faire aimer en politique grâce ses actions de solidarité et ses projets de développement communautaires. A la sollicitation des populations, elle a répondu à plus de 75% des besoins de ces dernières : maisons pilotes de transformation de produits agricoles aux villages Odimba et Mbilapé.

