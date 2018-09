Gabon: LBV - Les citoyens en avant pour la Journée mondiale du nettoyage

"Let's Do It World" est un mouvement de masse dirigé par les citoyens, qui a vu le jour en Estonie en 2008, lorsque 50 000 personnes se sont réunies pour nettoyer le pays en cinq heures seulement. Depuis lors ; Let's Do It ! A diffusé ce modèle - un pays en un jour - dans le monde entier.

Libreville la capitale gabonaise n'est pas restée en marge de cette manifestation ville propre. Les jeunes gabonais ont retroussé les manches et ont procédé au nettoyage de certains quartiers, ce samedi 15 septembre 2018.

Assainir son espace est une nécessité vitale pour un environnement sain. C'est sans doute la raison pour laquelle, la Journée mondiale du nettoyage a été instaurée. Au Gabon, plusieurs jeunes se sont mobilisés pour participer au nettoyage de leurs différents quartiers. Avec des sachets poubelles, des gants et des masques pour échapper aux odeurs, les jeunes des différentes communes de Libreville se sont transformés en éboueurs,pour la bonne cause. Soucieux du bien-être de la cité, la jeunesse de la capitale a voulu donner un exemple aux autres concitoyens de l'intérieur du pays.

Au passage, ce sont des ordures ménagères, à l'exemple des sachets d'emballage, boites de conserves, bouteilles en plastique qui ont été ramassés pour enfouir dans des sachets poubelles avant d'être transportés dans des brouettes. Andrew apprécie ce genre d'initiative collective."C'est une initiative louable.Il faut que les jeunes soient utiles à la société.En participant au nettoyage,je rends service non seulement à moi-même,mais également à la communauté.Les jeunes d'autres quartiers devraient souvent s'organiser pour cet exercice bénéfique pour tout le monde".

Il faut noter que c'est la première fois que cet événement est organisé au Gabon.Et pour une première,c'est près de 90 personnes qui ont participé à cette rencontre.

"Let's Do It" ! n'a jamais été que de nettoyer les déchets. Il vise également à unir la communauté mondiale, à la sensibiliser et à mettre en œuvre de véritables changements pour atteindre un objectif final : "une planète propre et saine".

Étant présent dans plus de 120 pays dont le Gabon qui a pour représentant Mme OWONO Bernadette.Elle a mis en place la structure au Gabon via Facebook sur la page GabaoCleanUp.