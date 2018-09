Ile Maurice: À la police de Goodlands, le caporal Choolun porte plainte pour menaces

Il a reçu une lettre anonyme ce lundi 17 septembre. Le caporal Choolun a fait une déposition pour menaces au poste de police de Goodlands. La lettre, signée «kamarad Adarsh Gokul», est truffée de gros mots et est même accompagnée de graphiques à caractère «sexuel».

«Mo pou désann twa», «rod enn ti plas dan cimetière», «Nou pou éklat station Goodlands»... Autant de menaces contenues dans cette lettre anonyme. L'auteur a indiqué qu'il va non seulement se venger de son ami et demande au policier de prendre ses précautions, mais insulte aussi les membres de sa famille.

Il précise également que le dimanche où Adarsh Gokhul a été arrêté suite à un rallye illégal, il voulait tuer le caporal Choolun sur le by-pass de Goodlands. La lettre contient, par ailleurs, 13 gros mots et deux dessins: l'un démontre une main qui fait un doigt d'honneur et l'autre l'organe reproducteur masculin avec mention «Kaporal Choolun get to la».

La lettre est même accompagnée d'une capture d'écran d'un profil Facebook portant le nom d'Adarsh Gokul qui menace le policier qui l'a arrêté. Le caporal Choolun a fait une déposition pour «threats in writing» et «Breach of ICTA».