Algérie: Mostaganem - 6e festival culturel de la poésie Melhoun en septembre

En outre, trois soirées artistiques en genres bédoui, chaabi et Hawzi sont prévues avec la participation d'artistes d'Alger, Mostaganem, Ain Defla, Relizane, Annaba dont cheikh Lahcen Drissi, Mohamed Adoui, Abdelkader Chaou, Lounici Mohamed Yacine, Brahim Hadjadj, cheikh Chiguer, Bendehiba Touhari et Ahmed El Relizani.

A la cérémonie d'ouverture de ce festival, un hommage sera rendu à cheikh Djilalli Bensebbane (1906-2005) en guise de reconnaissance à ses contributions pour préserver le patrimoine et l'identité algérienne, en plus de la projection d'un documentaire sur sa vie et sa carrière et ses œuvres dans le genre bédoui oranais.

Le programme de cette manifestation culturelle prévoit un colloque national sur la poésie Melhoun sous le slogan "De la mémoire à la révision" avec la participation d'universitaires et d'hommes de lettres de Mostaganem, Alger, Biskra, Tiaret, Blida, Guelma et Souk Ahras.

Cette édition du festival de la poésie Melhoun entend "confirmer l'importance de préserver le patrimoine oral et sa transmission aux générations", a indiqué M. Bendaamache dans un point de presse, ajoutant que cet acte culturel ne nécessite pas des moyens matériels, mais de la volonté et de la force mentale pour mettre en valeur la littérature poétique.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.