Algérie: Natation/Championnat d'Afrique (eaux libres) - Une nouvelle médaille d'or pour l'Algérie

Chez les messieurs, la première place du podium est revenue a l'Egyptien Mraoui Merouane( 57.28,), suivi du Marocain Sabir Said et de l'Egyptien El Bahri Ada. l'égyptienne Atef Shadha

La sélection égyptienne, tenante du titre, a ajouté 4 nouvelles médailles (or, argent et deux en bronze) à son palmarès.

Au terme de la 6ème et dernière journée de ce Championnat, clôturée samedi, l'Algérie a terminé 3ème au podium avec 20 médailles, dont deux en or.

La 7eme et dernière journée de ce championnat africain, marquée par le déroulement de la compétition de 5km en eaux libres, a vu la distinction de la nageuse algérienne Cherouati Souad, qui a obtenu la 3ème médaille en or pour l'Algérie avec un chrono de 1 :2.49,

La compétition prend ainsi fin avec une 3ème place pour l'Algérie, avec un palmarès de 21 médailles, dont trois en or, derrière l'Egypte tenante du titre (34 médailles) et l'Afrique du sud avec 39 médailles.

