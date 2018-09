Afrique: Ligue des champions - Des options pour l'Espérance de Tunis et Sétif

Les quarts de finale aller de la Ligue des champions de la CAF disputés ce week-end ont été très serrés. Deux matchs nuls sans but et deux succès étriqués à domicile. Mais avant les matchs retour le week-end prochain, l'Espérance de Tunis et l'Entente Sétif peuvent voir venir.

Le club algérien s'est imposé 1-0 devant le champion d'Afrique en titre du Wydad Athletic Club. Une réalisation de Daoudi Diomandé.

Le derby tunisien entre l'Espérance et l'Etoile du Sahel a tourné en faveur des Sang et or victorieux 2-1. Dhaouadi et Derbali ont marqué pour le club de Tunis tandis que la réduction du score de Jemal pourrait bien valoir chère.

Le match retour s'annonce compliqué pour Horoya tenu en échec 0-0 par Al Ahly à Conakry.

Idem pour Agosto qui n'a pu marquer à domicile devant le TP Mazembe.

Les matchs retour se disputent vendredi et samedi prochains.

Résultats

Horoya AC 0-0 Al Ahly SC

ES Sétif 1-0 Wydad AC

[Isla Daoudi Diomandé]

CD 1° de Agosto 0-0 TP Mazembe

Espérance de Tunis 2-1 Etoile du Sahel

[Chamseddine Dhaouadi, Sameh Derbali || Ammar Jemal]