Bénin: Eliud Kipchoge - Dimanche de record au Marathon de Berlin

Le Kenya également au top chez les dames après le succès de Gladys Cherono. Elle établit la meilleure performance mondiale de la saison et un chrono record de la course en 2:18:10. Elle est suivie des Ethiopiennes Ruti Aga (2:18:34) et Tirunesh Dibaba avec 2:18:55.

Kipchoge, 33 ans, a tout simplement écrasé la concurrence. Avec son chrono de 2h01'39, il est devenu l'homme le plus rapide sur les 49,195 km. Il a devancé à Berlin ses compatriotes Amos Kipruto avec 2:06:23 et Wilson Kipsang (2:06:48).

Quelle course pour Eliud Kipchoge. Le Kényan a tombé dimanche le record du monde du Marathon sur l'épreuve de Berlin en affichant un chrono de 2h01'39. Chez les femmes, sa compatriote Gladys Cherono remporte la course pour la 3è fois, avec un record aussi.

