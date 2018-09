Sénégal: Forum Civil - Birahime Seck, élu coordonnateur général

Mardi, Liverpool et Sadio Mané accueille le Paris Saint-Germain à l'occasion de la première… Plus »

Presqu'un an après le décès de Mouhamadou Mbodj, deux tendances se sont opposées pour sa succession à la tête du Forum civil. Les choix se sont finalement portés sur celle Birahime Seck, au détriment de celle de son rival Me Moussa Félix Sow, membre du Conseil d'administration.

Une résolution portée à la connaissance de la presse, par le canal du chargé de la communication et des relations extérieures, Lamine Samb, révèle la présence de 35 coordinations départementales sur 39 convoquées et de deux conventions nationales, celle des jeunes et celle des femmes, à cette rencontre. L'assemblée générale a procédé à l'adoption des rapports d'activités, moral, financier et comptable de même que les priorités stratégiques pour la période 2019-2024.

