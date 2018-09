Algérie: Chambre de la pêche et de l'aquaculture - Pour l'octroi du statut de producteur aux pêcheurs

Président de la chambre de la pêche et de l'aquaculture de la wilaya d'Oran depuis février dernier, Bani Benmira Karim a été élu jeudi à Alger, président de la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture.

Il a en outre souligné la nécessité de créer un fonds qui permettra de couvrir le pêcheur en cas de longues périodes d'inactivité et de sans revenu à cause des mauvaises conditions météo.

Et d'ajouter: "Le pêcheur n'est pas dans un régime général, mais dans un régime spécial exigeant un statut spécial devant régir ses cotisations et le type d'impôts à lui imposer".

"Actuellement, les pêcheurs ont le statut de commerçant et ils payent leurs cotisations et leurs impôts comme n'importe quel autre commerçant alors qu'ils sont dans une situation instable et incertaine qui dépend du climat et de ses aléas", a-t-il expliqué.

Dans une déclaration à l'APS, M. Bani Benmira a relevé que les pêcheurs, exposés aux risques et aléas du climat et de ces changements n'ont pas le statut de producteur comme c'est le cas pour les agriculteurs. "C'est une situation préjudiciable pour le pêcheur qu'il va falloir corriger", a-t-il souligné.

