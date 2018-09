Angola: C1 africaine - Mazembe accroche Primeiro do Agosto à Luanda

Les Corbeaux de Lubumbashi ont certes dominé leur adversaire mais n'ont pas pu le battre, le 15 septembre, au stade du 11 novembre. Zéro but partout, c'est le score final de la rencontre.

En conférence de presse d'avant-match à Luanda, le coach Pamphile Mihayo Kazembe assurait de l'emporter, tout en ayant du respect pour l'adversaire. Aussi invitait-il ses joueurs à s'organiser et travailler en bloc, leur demandant de ne pas croire que le match était déjà gagné. C'est ainsi que le onze de départ des Corbeaux s'est composé du gardien de but international ivoirien Sylvain Gbohouo, en défense Djo Issapa Mpeko sur le côté droit, Jean Kasusula à gauche et l'axe tenu par le Zambien Kabaso Chongo et Kevin Mondeko. Au milieu de terrain, le Zambien Nathan Sinkala était le récupérateur, avec à ses côtés l'Ivoirien Christian Koffi Kouamé et Miché Mika. Le trio d'attaque a été formé de Jackson Muleka, Meschak Elia et Ben Malango.

Du côté angolais, le coach serbe a titularisé le gardien Tony et dans le champ, le Congolais Bobo Ungenda, Fofo, Cafumana, Guelord, Mongo, Bile, Jacques Bitumba, Mario, le Nigérian Ibokun, etc.

Mazembe a gardé le ballon en première période, contraignant Primeiro à évoluer en contre-attaque. Mais sur une attaque de Primeiro, l'arbitre Edouan Jiyed brandissait un carton jaune à Kasusula pour une faute sur Ibukun qui semblait être le danger des Angolais dans la défense.

Et sur une erreur de relance du gardien de but Gbohouo, le Nigérian Ibukun semblait s'ouvrir le chemin de but mais sa frappe n'était pas cadrée, loupant l'occasion de permettre à son club d'ouvrir le score devant son public. À la 33e mn, Miché Mika manquait l'immanquable. Sur un débordement et un centre de Meschak Elia dans la surface de réparation, Miché Mika mettait le gardien de but angolais, Tony, dans le vent mais le défenseur angolais, Guelor, contrait sa frappe. A la fin de la première période, les statistiques étaient à l'avantage des Corbeaux crédités de 54 % de possession de balle.

En seconde période, Mazembe faisait le siège du camp de Primeiro. Mihayo procédait à des changements avec les entrées de Trésor Mputu, Ushindi et Glody Likonza remplaçant Muleka, Mika et Meschak Elia. Mais les Corbeaux n'ont pas pu trouver la faille dans la défense de Primeiro, en dépit de leur domination territoriale. Il n'y a donc pas eu de but au coup de sifflet final de l'arbitre maghrébin, Edouan Jiyed. Les deux équipes vont se retrouver dans quelques jours au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, pour le match retour.