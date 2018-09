Congo-Brazzaville: Drame de Chacona - L'OCDH plaide pour des mesures sociales d'accompagnement

Le don remis récemment à la structure par l'Ecole supérieure de gestion et d'administration des… Plus »

L'association a aussi déploré le fait que la situation des droits de l'homme se dégrade davantage dans le pays, affirmant que les violations des droits humains deviennent de plus en plus massives.

Par la même occasion, l'OCDH a demandé au président de la République, en sa qualité de premier magistrat et de garant de la protection des droits des citoyens, d'instruire le parquet du Tribunal de grande instance de reconsidérer ce procès et de mettre en place une commission d'enquête véritablement indépendante, dans laquelle seront pleinement impliqués les parents des victimes et les ONG des droits de l'homme.

Dans un rapport circonstancié présenté aux parents des victimes et à la presse, l'ONG a également attiré l'attention des autorités congolaises au regard de la rapidité de l'instruction de cette affaire ainsi que sur le procès annoncé pour le 24 octobre au cours duquel six policiers présumés responsables de ce meurtre seront jugés.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.