Congo-Brazzaville: Ministère de la Culture - La Bibliothèque nationale dotée d'un important lot d'ouvrages

Le don remis récemment à la structure par l'Ecole supérieure de gestion et d'administration des entreprises (ESGAE) fait suite au protocole d'accord scellé le 12 juin dernier entre les deux parties.

Les ouvrages scientifiques couvrant les domaines des mathématiques, de la comptabilité, de la gestion des ressources humaines en passant par le droit et l'économie, viennent à point nommé régler un problème qui faisait défaut à la Bibliothèque nationale du Congo, à savoir le manque de livres spécialisés.

« J'accepte ce don de livres avec plaisir et surtout avec reconnaissance et je le considère comme les témoins vivants d'un partenariat fructueux et sympathique tout à la fois. Avec cet apport inestimable, nous avons l'assurance que la fréquentation de la Bibliothèque nationale du Congo connaîtra une courbe ascendante et comblera indubitablement les attentes de nos usagers du reste exigeants. Voilà pourquoi, je voudrais vous exprimer surabondamment notre gratitude ainsi que nos souhaits de voir des gestes de ce genre être relayés dans les jours à venir par d'autres personnes de bonne volonté comme vous », s'est réjoui le directeur de ce temple de la lecture, Bernard Akondzo.

Ce don, a-t-il poursuivi, ramène en mémoire "le Semeur" de Victor Hugo qui, dans la plaine immense et dans un geste auguste, jetait la moisson future aux sillons. Ainsi donc, le donateur qui est l'ESGAE a semé pour la jeunesse et pour le Congo de demain. C'est le pays tout entier qui moissonnera a-t-il estimé.

La Bibliothèque nationale, a ajouté son directeur, est non seulement le jardin du savoir mais plus que cela, elle est le foyer ardent qui allume et entretient l'intelligence des filles et fils de ce pays, où se brassent les Congolais de tous les horizons et de toutes conditions. Bref, c'est le trait d'union entre plusieurs générations de lecteurs et de chercheurs.

« Permettez-moi de dire à ceux qui s'obstinent à réduire toujours la culture à de simples calculs mathématiques, que le coût de l'investissement de nos donateurs bienveillants est incommensurable et s'inscrit dans la temporalité, tant il est vrai que sans la culture et les livres, nous n'héritons de rien selon la belle formule de Hannah Arendt », a conclu sagement Bernard Akondzo.

Le donateur, le Dr Davy Makany, directeur du développement, de la coopération et de l'assurance qualité à l'ESGAE, a exprimé aussi sa satisfaction d'accomplir ce geste. « C'est avec joie et honneur que l'Ecole supérieure de gestion et d'administration des entreprises apporte sa modeste contribution au développement de la culture dans notre patrimoine commun, le Congo », a-t-il indiqué.

Pour le directeur de cabinet du ministre de la Culture et des arts, Emmanuel Douma, le geste de l'ESGAE est à saluer. « Nous saluons ce bel exemple du partenariat public privé scellé entre l'établissement ESGAE et le ministère de la Culture et des arts », a-t-il déclaré.