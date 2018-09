Algérie: Plus de 100 000 élèves bénéficient de la cantine scolaire à Alger

Alger — Le nombre d'élèves scolarisés dans la wilaya d'Alger ayant bénéficié de la cantine scolaire, au titre de la rentrée scolaire 2018-2019, a dépassé 100.000, a-t-on appris, lundi, des Directions de l'éducation de la wilaya d'Alger (Centre, Est et Ouest).

Ainsi, le nombre des élèves scolarisés à Alger ayant bénéficié de la cantine scolaire, a atteint 50000 à Alger Ouest, 27049 à Alger Centre et plus de 30 000 à Alger Est, totalisant ainsi 107326 élèves, ont indiqué des directeurs dans un document dont une copie est parvenue à l'APS.

Cette année, plus de 90000 élèves ont bénéficié de la prime de scolarité, (plus de 27000 à Alger Ouest, 25000 à Alger Centre et plus de 40 000 à Alger Est), et ce , dans le cadre de la solidarité scolaire, tandis que le nombre d'élèves bénéficiaires du transport scolaire a atteint 31833".

La wilaya d'Alger compte 1447 établissements éducatifs dont 972 écoles primaires, 323 CEM et 143 lycées, tandis que le nombre d'élèves scolarisés, tous paliers confondus, au titre de la rentrée scolaire 2018-2019, est estimé à 742000 élèves.

49 établissements éducatifs dans 21 communes ont été dotés de 167 classes préfabriquées, soit l'équivalent de 14 groupements scolaires, ayant permis d'accueillir 6680 élèves, en attendant la réception, avant la fin de l'année 2018, de l'équivalent de 68 groupements scolaires (écoles primaires), de quatre (4) CEM et de 4 lycées, soit 76 établissements éducatifs, et ce, en vue de lutter contre le phénomène de la surcharge des classes, a fait savoir le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh lors de l'une de ses sorties sur le terrain effectuées à l'occasion de la rentrée scolaire.

En vue de libérer les structures de l'éducation nationale de leurs indus occupants, des logements sociaux décents leur ont été attribués, ce qui a permis la récupération de 789 logements de fonction et 251 classes soit l'équivalent de 21 groupements scolaires, a indiqué le wali d'Alger, rappelant la récupération de 39 cantines scolaires et 215 locaux pédagogiques (bureaux, dépôts et sanitaires...etc.) qui étaient exploités à d'autres usages.