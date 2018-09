Ile Maurice: 1000 diplômés placés dans des petites et moyennes entreprises

Le ministre a déclaré que ce recrutement est une des mesures budgétaires annoncée par le Premier Ministre, Pravind Jugnauth cette année. Le but est de recruter 1000 diplômés qui seront placés au sein des petites et moyennes entreprises. «Les recrues percevront Rs 14,000 comme allocation mensuelle de la part du gouvernement alors que les PME paieront uniquement les frais de transport» a-t-il fait savoir.

C'est une grande première, lance d'emblée le ministre des Entreprises et des Coopératives, Sunil Bholah. C'était cet après-midi lors du placement des diplômés dans les Petites et moyennes entreprises (PME) suivant l'Employment Scheme, au BPML Conference Hall, Cyber Tower 1 à Ebène.

