Ile Maurice: Grand-Baie - João Balzani, l'expert des cocktails

Ce barman professionnel a évolué quasiment toute sa vie dans l'industrie du spiritueux. Maintenant propriétaire d'Avant Garde, bar à cocktail du littoral nord, qui vient d'ouvrir ses portes cette année, il y attire de nombreux clients. João Balzani, qui est natif du Brésil, explique qu'il a commencé avec le Bartending ou métier de barman professionnel. «J'ai commencé à temps partiel. Dès le début, j'ai eu le coup de foudre pour cela», explique-t-il.

«J'aime le fait qu'avec ce métier, j'ai la possibilité de voyager à travers le monde, ce qui est ma seconde passion ! Je cherche à influencer les gens en partageant mes connaissances et mes expériences, tout en restant derrière le comptoir. Tout l'aspect créatif de ce métier et la possibilité de toujours créer, me passionnent. J'aime échanger avec les invités et avoir l'opportunité de faire de nouvelles rencontres tous les jours. Je veux être le meilleur, en voyageant pour acquérir plus d'expérience», explique le souriant jeune homme.

Avant de poser ses valises à Maurice, il a été dans plusieurs pays où il s'est notamment spécialisé dans le domaine. «J'ai été vivre aux États-Unis à 20 ans, d'abord pour apprendre l'anglais mais aussi pour acquérir de expérience dans l'industrie du bartending. J'ai vécu à New York, Miami et Las Vegas, où j'ai réussi à me faire un nom. Les importantes compétitions remportées m'ont permis de continuellement voyager à travers le monde», raconte-t-il. Il a aussi vécu en Australie où il a été le champion dans sa catégorie. Au cours des deux années passées à Hong-Kong, il s'est distingué parmi les 25 meilleurs mixologues de l'Asie. Maintenant, il est à Maurice depuis près de trois ans.

Ses cocktails offrent une large palette de saveurs. «J'essaie d'aller au marché local et de trouver des ingrédients peu communs aux cocktails. Je les ramène au bar et je joue avec les différentes combinaisons de saveurs. Je choisis d'abord le spiritueux qui va être la base de mon cocktail. Comme je suis basé à Maurice, j'ai tendance à me focaliser sur le rhum car j'aime garder la touche locale», raconte-t-il. Toutefois, ce barman ne se limite pas uniquement au rhum local.