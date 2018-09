Guinée: La journée mondiale de l'assainissement célébrée

A l'instar des autres pays du monde, la journée internationale de l'assainissement a été célébrée en Guinée samedi 15 septembre 2018 à Conakry par la Jeune Chambre Internationale (JCI) en collaboration avec d'autres organisations de la société civile.

Tout a commencé en Estonie en 2008 quand 5000 personnes se sont réunies pour nettoyer le pays en entier en seulement 5 heures. Le modèle pour nettoyer un pays en un jour a été nommé Let's Do It!

Let's Do it international est un mouvement international qui consiste à attaquer les problèmes environnementaux et sociaux relatifs à la mauvaise gestion des déchets solides à travers la mobilisation de millions de personnes soucieuses d'apporter un changement positif avec des actions orientées et utilisant des solutions technologiques innovantes capable de traiter les problèmes de déchets dans plus de 130 pays à travers le monde. Au moins 20 millions de personnes ont participés et sont impliquées à ce programme d'assainissement depuis son initiation.

Cette année sera le premier assainissement mondial World Cleanup Day,

Le 15 Septembre 2018 la population mondiale à travers le programme d'assainissement formera une vague verte qui commencera depuis la Nouvelle Zélande et traversera le monde entier avec la mobilisation de millions de volontaires qui acceptent de prendre des actions audacieuses dans leurs pays pour se terminer en Hawaï.

La JCI a été associée comme partenaire à ce mouvement à cause de sa communauté de plus 300 000 membres à travers le monde et son influence à créer des changements positifs.

Le Mouvement Wold Cleanup Day obéit à 4 étapes d'actions:

1-Observer 2-Cartographier 3-Mobiliser les partenaires pour nettoyer 4-Eduquer et sensibiliser.

La JCI Guinée n'est pas en marge de cette journée avec ses partenaires de Cellcom Guinée et l'OIM qui a envoyé plus de 300 jeunes de citoyens actifs à la plage de la minière (jetée ) pour participer à la sauvegarde de notre planète.

