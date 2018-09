Guinée: Le député de Tougué fustige l'état lamentable de la route Labé-Tougué

Connu pour son courage, sa bravoure et sa connaissance sur les stratégies militaires, le Général… Plus »

Ensuite l'élu de la préfecture de Tougué a profité de l'occasion pour alerter sur le risque de rupture des ponts dont la date de construction remonte aux années "60" sans oublier du péril qui guette la vie et les biens des citoyens pratiquant ces routes et ces ouvrages de franchissement.

« la route est complétement dégradée à la limite de la praticabilité, donc on a refait la route, ça vraiment été du tape à l'œil , ça n'a pas été du bon travail, s'il y a eu de l'investissement ça ne nous a ps profité et la route est encore dégradée au point où elle était il y a 5 ans en arrière et ça c'est la route Labé-Tougué et c'est seulement la route Labé-Tougué, sinon, il y a des routes communautaires qui sont déjà complètement hors d'usage qu'on ne peut pratiquer que difficilement en moto et impossible de passage dans un véhicule ».

