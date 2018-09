Guinée: Marie Madeleine Dioubaté - «Nos richesses sont pillées par un gouvernement qui n'a aucune conscience»

Connu pour son courage, sa bravoure et sa connaissance sur les stratégies militaires, le Général… Plus »

La présidente du RPD a poursuivi son intervention en parlant des défis que la Guinée a à relever. Les défis qui sont la pauvreté : « après 60 ans d'indépendance, notre pays vit toujours dans la misère. Pourtant aujourd'hui, nous sommes le premier exportateur de bauxite dans le monde et aujourd'hui, tout le monde sait qu'on ne peut rien faire sans la bauxite. Si demain, la Guinée décidait de fermer ses mines de bauxite, le monde entier saurait l'importance de notre pays. Je pense que les guinéens n'en n'ont pas conscience mais la Guinée est un pays important qui compte. Et aujourd'hui, nos richesses sont pillées. Nos richesses sont pillées par un gouvernement qui n'a aucune conscience, qui s'en fout des guinéens. Le Président Alpha Condé se sert de la Guinée comme on se sert dans un marché. Il pense que tout lui appartient », a-t-elle dénoncé dans une vidéo qu'on a reçu.

Marie Madeleine Dioubaté devrait parler de la stratégie avec laquelle on peut se servir pour transformer l'agriculture et l'élevage comme poumon économique. Compte tenue de la situation du pays, la seule femme candidate aux élections présidentes de 2015 a préféré aborder des sujets brulants dont la Guinée est confrontée dernièrement.

