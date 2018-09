Maroc: Oublié par Hervé Renard, Nabil El Zhar garde espoir

A 32 ans, Nabil El Zhar ne perd pas espoir. Très en forme avec son club espagnol de Leganes, le milieu offensif marocain a du mal à comprendre pourquoi il n'a pas encore été convoqué par Hervé Renard en sélection. Il a d'ailleurs évoqué le sujet dans une interview accordée au média Somos Lega.

« Je pense que beaucoup de gens se le demandent. Je suis toujours le même. Je dois aller bien, du mieux que je peux pour aider mon club et ensuite nous verrons. J'aimerais beaucoup pouvoir retourner en équipe nationale, mon désir ne change pas », a-t-il souligné.

Et de revenir sur sa non participation à la dernière Coupe du monde. « J'ai été très déçu de ne pas participer à la Coupe du Monde, tout le monde le sait. Cela s'est déjà produit et nous devons aller de l'avant, nous en vivons et plus encore dans le football », a dit Nabil El Zhar.

Alors que la CAN 2019 se jouera l'été prochain, le milieu de Leganes ne désespère pas. Il est prêt à se battre pour être retenu pour cette compétition.

« Maintenant, il y a un autre objectif (CAN2019) et pour cela, je dois être physiquement et mentalement bien avec mon club pour continuer à jouer et à avoir un bon niveau, j'espère toujours revenir en équipe nationale ».