Sud-Soudan: Les meurtres, actes de torture et violences sexuelles continuent (ONU)

La Commission pour les droits de l'homme au Soudan du Sud a souligné que la réalisation d'une paix durable dans le plus jeune Etat du monde requiert une justice et une reddition des comptes pour les graves crimes commis contre les civils.

Pour la Commission, le sort et la souffrance des femmes et des filles du Soudan du Sud ne peuvent plus être ignorés. Ces victimes doivent obtenir de toute urgence justice et indemnisation, ainsi qu'un accès à des services de soins médicaux et de soutien psychologique pour le traumatisme qu'elles ont subi.

Les victimes ont confié aux membres de la Commission leurs craintes d'une profonde insécurité, alors que les détentions arbitraires et la torture commises par la Sécurité nationale ont augmenté dans le pays. Ces violences perpétrées par des forces gouvernementales s'ajoutent à l'insécurité alimentaire qui sévit au Soudan du Sud et dans les camps de réfugiés.

Au cours d'une récente mission au Soudan du Sud, la Commission, composée de l'avocate spécialisée dans les droits de l'homme, Yasmin Sooka (Afrique du Sud), du professeur de droit international, Andrew Clapham (Royaume-Uni) et de l'avocat spécialisé dans la médiation des conflits, Barney Afako (Ouganda), a de nouveau entendu des témoignages de meurtres et de violences sexuelles.

