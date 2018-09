Togo: De chaudes empoignades pour les quarts de finale

Au terme de son précédent mandat et de l'Assemblée générale élective tenue le… Plus »

On peut à ce stade dire que la compétition organisée par l'ATC (Afrique Terre de Cultures), dirigée par Mileck Séna Agbokou, aborde sa phase décisive, où seuls les plus réalistes devant les buts pourront poursuivre l'aventure qui devra se boucler au soir du 07 Octobre prochain.

Des différentes combinaisons établies par la direction technique de cette compétition qui met en ébullition chaque année, le Grand Kloto et fédère les énergies autour du cuir rond et de la culture du terroir, il en ressort que les publics de Hanyigba et de Lavié auront à vivre les fumants rencontres ASHAD-ASAK, Small Star-Renaissance, Tout-Puissant-Swallows et Unisport-JJKA dès le week-end prochain.

Au terme des derniers matches de cette phase ce week-end, seuls huit clubs sont admis à disputer la phase des quarts de finale. On retrouve entre autres, ASHAD de Hanyigba, Unisport, tous deux auteurs d'un parcours sans faute, Tout Puissant, Swallows considéré comme l'un des favori de la compétition et les surprenantes équipes de ASAK, JJKA ou encore de Small Star, Renaissance.

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.