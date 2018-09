Togo: Le Togolais Sylvain Koffi Sasse rempile pour un nouveau mandat de 3 ans

Au terme de son précédent mandat et de l'Assemblée générale élective tenue le 12 Septembre dernier à Paris (France), les membres de l'Agence pour le Développement d'Afrique Centrale et Francophone (ADAC-www.adac-europe.org), ont de réélire pour un nouveau mandat de 3 ans (2018-2021), le Togolais Koffi Sylvain Sasse au Poste de Secrétaire Général de l'organisation.

Premier responsable donc de cette Agence, M. Sasse devra assumer en plus de son poste de Secrétaire Général, la gestion des projets de l'organisation dans les pays de la Zone UEMOA (Union Economique Monétaire Ouest Africaine).

On peut déjà dire que ce n'est qu'une confirmation pour l'homme dans la mesure où, il est très actif dans les organisations patronales, et pilote l'inédit projet citoyen solidaire de construction de l'ensemble commercial Sun Plazza (www.sun-plazza.com) dans la ville de Sokodé au Togo dont les travaux démarrent le quatrième trimestre de cette année 2018.

Directeur Général de la société de projet dénommée Société de Gestion du Centre d'Affaires de Sokodé (SOGECASO) et Secrétaire Général de l'Agence pour le développement d'Afrique centrale et francophone (ADAC-www.adac-europe.org), Sylvain Sasse fut été également Conseiller Spécial en Charge de la diplomatie auprès de la Coordination du Collectif de la Résurgence de la Diaspora (CRD), Ex Secrétaire Général Adjoint de l'Association de la presse panafricaine (APPA) et ancien journaliste d'investigation-écrivain.

Pour rappel, le projet citoyen Diaspora africaine de construction de centres commerciaux dans les villes du Togo, initiés depuis 2014 qu'il a à charge devra aider à créer des emplois locaux et enrayer partiellement le développement galopant de l'exode rural et résoudre sensiblement par ricochet la crise migratoire des jeunes africains en général et togolais en particulier en créant un deuxième pôle togolais de croissance économique à Sokodé.

Pour atteindre ses objectifs, plusieurs aspects ont été intégrés dans ce projet citoyen diaspora africaine entre autres les structurations de filières agricoles et le Data center commercial qui créera à lui seul plus de 2000 emplois directs et indirects, avec les entreprises de start-ups. L'économie du sport a été pensée et programmée par une proposition de fusion des trois équipes sportives de la vie en une, qui sera dénommée Sémassi FC. Cette grande opération économique de toute l'histoire du Togo, est appuyée par plus de 3000 entreprises de la diaspora africaine sur les 30 millions d'africains que compte cette diaspora.

Pour ce nouveau mandat 2018-2021, à la tête de l'ADAC, Sylvain Koffi Sasse sera secondé dans ses tâches, comme Secrétaire générale adjointe, par Mme Clenne Mouangou, lauréate du prix Entrepreuneuriat au Féminin 2017. Outre cette Congolaise (Congo-Brazzaville), un poste de chargé des Mines a été créé au cours de cette AGE et est désormais confié au Béninois, Valéry Adjahi.

Cette équipe dirigeante aura à travailler pour l'atteinte de l'objectif 1 million d'emplois diplômants et non diplômants en Zone Franc (CEMAC et UEMOA) que s'est assigné l'ADAC.