Cote d'Ivoire: Un taux de croissance de 8% projeté entre 2018-2019

Concernant la polémique sur la réforme de la Commission électorale indépendante (Cei), il a souligné : « Après le scrutin du 13 octobre, le gouvernement engagera les consultations avec la classe politique sur cette question ». Pour lui, pour les municipales et régionales, les compositions locales de la Cei comprend 4 représentant de chaque camp. Et ce sont eux qui annoncent localement les résultats qui seront ensuite acheminés vers la commission centrale. « Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais c'est au niveau du scrutin présidentiel qu'on devrait revoir la composition de l'institution » a-t-il fait remarquer.

Au niveau de la sécurité, le Premier ministre a félicité le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministre d'Etat ministre de la Défense, pour avoir contribué à maintenir un climat de paix. « Nous devons être ensemble et avoir une base qui sera le socle de notre développement » pense-t-il.

Le conférencier est revenu sur le projet du 4e pont. Selon lui, un montant de près de 30 milliards Fcfa est prévu pour l'indemnisation. « Les ressources existent et sont au budget », dit-il. Les locataires sont pris en compte dans cette phase. Au niveau d'Adjamé village Amadou Gon Coulibaly a indiqué que ce ne sont que 68 habitations qui seront touchées dans la phase de déguerpissement. Mais les propriétaires de ces maisons seront indemnisés ainsi que les locataires seront indemnisés. Et cette décision s'applique à tous les sites concernés par ce projet, affirme-t-il.

Amadou Gon Coulibaly a exprimé, par ailleurs, une satisfaction du fait que le taux de pauvreté est passé de 52% en 2012 à 46,3% en 2015, largement en deçà de la norme communautaire de l'Uemoa. Aussi, les inégalités au niveau du pays sont passées de 42% en 2008 à 40% en 2018. Des résultats qui ont été possibles grâce à l'augmentation du montant des dépenses propauvres - qui ont presque doublé (2070 milliards Fcfa)-, aboutissant à la réalisation de plusieurs infrastructures sociales de base, a affirmé le Premier ministre. « Mais des efforts additionnels restent à faire et nous en sommes conscients. Notre action va cibler d'une part l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes avec des meilleurs accès aux services sociaux de base et d'autre part la réduction des charges des ménages », a-t-il rassuré.

