Nigeria: La Présidence veut que le géant bancaire HSBC restitue les biens volés du pays

« Il s'agit d'une banque que les États et les autorités fédérales des États-Unis ont été forcés de payer 1,92 milliard de dollars pour régler des accusations de blanchiment d'argent ; une amende de 1,2 milliard de dollars à Hong Kong pour des « déficiences systémiques » dans les ventes d'obligations et a été obligée de payer 100 millions de dollars en règlement de truquage de devises, comme l'a rapporté le Telegraph du 18 janvier 2018.

« Parmi ces comptes figurent: CA: S-104460 HSBC Fund Admin Ltd. Jersey (12 000 000 $); AC 37060762 HSBC Life (Europe), Royaume-Uni (20 000 000 $) et AC: 38175076 HSBC Bank Plc. U.K (1 600 000 $).

« Nos agences d'enquête estiment que HSBC a blanchi plus de 100 000 000 USD pour le regretté général Sani Abacha à Jersey, Paris, Londres et Genève.

«La présidence souhaite faire clairement comprendre à tous les nigérians, et en particulier au géant bancaire HSBC, qui a déclaré que le second mandat du Président Muhammad Buhari paralyserait l'économie, que ce qui a tué l'économie du Nigéria dans le passé était le pillage débridé des ressources de l'Etat par les dirigeants, le type de pillage qui était activement soutenu par HSBC », a déclaré la Présidence.

