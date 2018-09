Burkina Faso: «Le gouvernement n'a jamais envisagé la légalisation de l'avortement»

À l'issue des différentes rencontres accordées par les plus hautes autorités, la délégation de la Fondation et le Ministre de la Santé ont accordé différentes interviews à la presse. Ce qui a été malheureusement compris, c'est que le gouvernement a un projet de légalisation de l'avortement.

C'est dans ce cadre que le Ministre de la Santé, Pr Nicolas Méda a entrepris une démarche de dialogue avec les leaders coutumiers et religieux pour clarifier et rassurer les populations du Burkina Faso que le gouvernement n'envisage pas modifier l'état du droit positif en matière d'avortement et d'interruption volontaire de grossesse. Au Burkina Faso, l'avortement est une infraction et n'est autorisé qu'en de rares exceptions (article 513-13 du code pénal, loi 025/ 2018). Ces rencontres d'échanges se sont déroulées du jeudi 13 au dimanche 16 septembre 2018.

Le ministre de la Santé a, à cet effet, rencontré la Fédération des églises et missions évangéliques (FEME), les leaders coutumiers à travers Sa Majesté, le Mogho Naaba Baongho, la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) et le Service pastoral de l'Eglise Catholique pour la formation et l'accompagnement des responsables (SEPAFAR).

Il s'est agi de donner l'information juste et la position du gouvernement du Burkina Faso sur la question.

Auprès de toutes les représentations des différentes entités rencontrées, le message du ministre de la Santé est clair « le gouvernement n'a jamais envisagé, n'envisage pas et n'envisagera pas la légalisation de l'avortement au Burkina Faso. Il n'existe aucun projet de loi visant un tel objet ».

En retour, toutes les organisations représentatives des autorités coutumières et religieuses ont remercié le ministre de la santé pour la démarche et se sont dites rassurées.

DCPM/Ministère de la Santé

*Le titre est de la rédaction