Burkina Faso: Retraités de la communication et de l'information - Jean-Baptiste Ilboudo remplace Paul Ismaël Ouédraogo

L'Association des retraités de la communication et de l'information du Burkina Faso (ARCI-BF) a organisé, le samedi 15 septembre 2018 à Ouagadougou, une assemblée générale pour relire ses textes de base et élire un nouveau bureau, désormais présidé par Jean-Baptiste Ilboudo.

Jean-Baptiste Ilboudo préside désormais aux destinées de l'Association des retraités de la communication et de l'information du Burkina Faso (ARCI-BF). Il a été élu en remplacement de Paul Ismaël Ouédraogo lors d'une assemblée générale, tenue le samedi 15 septembre 2018 à Ouagadougou. A l'ouverture des travaux, le vice-président de l'ARCI-BF, Joachim Zongo, a précisé que l'Association a décidé de faire « un bilan sans complaisance » de ses activités et de son fonctionnement depuis 2014. En effet, a-t-il dit, les textes de base de l'ARCI-BF notamment les statuts et le règlement intérieur, ont montré leurs limites sur le terrain dans le fonctionnement pratique de l'Association. « Il faut donc procéder à leur toilettage pour les adapter à nos ambitions », a indiqué le vice-président. Selon lui, la nouvelle équipe dirigeante aura pour objectif premier de dynamiser l'ARCI-BF.

M. Zongo a ajouté que l'Association ambitionne non seulement d'organiser des rencontres régulières d'informations, mais aussi, de rendre visite aux organes de presse pour les encourager et les motiver afin qu'ils ne soient plus confrontés aux mêmes difficultés que leurs prédécesseurs. La secrétaire générale (SG) du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, Hortense Zida, a, au nom de son ministre, souligné que les membres de l'ARCI-BF, à travers cette activité, démontrent qu'ils entendent mettre le temps de la retraite à profit pour le rayonnement du secteur des médias. Selon elle, cela matérialise leur volonté de guider les pas de la relève en tant que références professionnelle et morale pour elle. Mme Zida a ajouté que les médias ont progressivement consolidé leur rôle de sentinelle dans la démocratie et la promotion de la bonne gouvernance au Burkina, en ce sens que les associations professionnelles comme l'ARCI ne sont pas restées en marge de ce mouvement. Elle a confié que le ministère en charge de la communication s'engage, d'ores et déjà, à accompagner l'ARCI-BF dans la mise en œuvre des principales conclusions de ses travaux.

Composition du nouveau bureau de l'ARCI-BF

Président : Ilboudo Jean Baptiste Secrétaire Général : Nana HamadoSecrétaire à la formation et aux activités socioculturelles : Ilboudo HenrietteSecrétaire à l'organisation : Darga FrançoisTrésorier : Bazié Jean Hubert Secrétaire chargé de la Communication : Tarbagdo Sita