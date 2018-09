Burkina Faso: Procès du putsch - Le capitaine Zoumbri en larmes

Les capitaines Saïdou Gaston Ouédraogo et Oussène Zoumbri, accusés et appelés à la barre, le lundi 17 septembre 2018, dans le cadre du procès du putsch de septembre 2015, ont plaidé non coupables. Les deux officiers sont poursuivis pour des faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'Etat, de meurtre et de coups et blessures volontaires.

Les officiers de l'ex- Régiment de sécurité présidentielle (RSP) appelés à la barre jusque-là se rejoignent sur le fait que le coup d'Etat de septembre 2015 était le fait d'un groupuscule d'éléments, « indisciplinés ». A la barre, le lundi 17 septembre 2018, le capitaine Saïdou Gaston Ouédraogo a véhiculé la même information.

A l'entendre, les officiers, pour leur part, se sont bornés à relayer les ordres de la hiérarchie militaire, qui, selon l'accusé, n'a rien ordonné dans le sens de se démarquer du coup de force. Ainsi, la seule mission que le capitaine Ouédraogo aurait exécutée lors de ces événements, s'est déroulée dans le respect des règles d'une armée républicaine, a-t-il fait comprendre.

« J'ai quitté mon entité (NDLR : Etat-major particulier de la présidence du Faso) pour une autre (armée de l'air), d'autres éléments ont pris part à la même mission. Sur le terrain, ce sont des gendarmes burkinabè qui ont sécurisé les lieux. Alors je ne comprends pas pourquoi je suis le seul à être inquiété », s'est-il demandé.

Et le parquet de lui demander s'il aurait accepté effectuer la mission justement parce qu'il a pensé que toute l'armée était d'accord avec le coup du général Diendéré. « Non », a-t-il dit, avant de poursuivre que c'est le contexte dans lequel les choses ont été faites qui importe.

Pour lui, la mission qu'il a effectuée n'avait rien de saillant pour être qualifiée d'illégale de sorte à être interprétée comme soutenant un quelconque coup d'Etat. Mais la conviction du parquet est faite que le capitaine Saïdou Gaston Ouédraogo « savait d'une manière ou d'une autre qu'il y avait coup d'Etat et certaines de ses actions tendaient à consolider ce coup ».

A l'opposé, l'avocat du capitaine, Me Bali Baziemo a martelé que le commandement militaire a été mis en branle pour la mission en cause. « Pour une mission où on a appelé le chef d'Etat-major général adjoint des armées, est-ce que mon client peut penser qu'il agissait seulement dans le cadre des événements du coup d'Etat », a insisté l'avocat, rappelant que le juge d'instruction avait prononcé un non-lieu en faveur du capitaine Ouédraogo à l'issue de son instruction.

Des militaires plutôt que des gendarmes...

L'accusé a, par ailleurs, indiqué que lors de son interrogatoire sur la commission rogatoire à la gendarmerie, « on » a refusé d'admettre que ce sont des gendarmes qui ont sécurisé les lieux à Niangoloko où il est allé chercher du matériel dans le cadre de sa mission.

« On m'a dit que c'est faux. J'ai insisté et on m'a répondu la même chose. Alors pour ne pas que la question soit effacée, j'ai dit de mettre qu'il s'agissait de militaires burkinabè », a-t-il confié.

Par ailleurs, il a regretté le traitement médiatique que certaines presses font du procès, relayant de fausses informations alors que ce sont des « des réputations et des vies» qui sont en jeu. A la barre, le capitaine Ouédraogo a été remplacé par le capitaine Oussène Zoumbri.

Cet officier de 37 ans, père de deux enfants et dont le nom est ressorti dans le cadre des « fameux » messages du lieutenant Kolamba Jacques Limon a expliqué que ces messages ne sont pas de lui, qu'il n'avait pas le temps de les écrire et qu'au regard de son grade, « c'est un peu grossier, un peu tiré par les cheveux » que de les lui imputer.

« Mettez-vous au sérieux », a-t-il lancé au parquet. Le tribunal lui demande d'être modéré et de respecter le parquet. Commandant du groupement de commandement et des services et celui d'appui, l'officier d'intervention du RSP, a dit avoir été au cœur des opérations pour encadrer les hommes (afin d'éviter les débordements) et cantonner le matériel tel que l'ordre a été donné par le chef de corps. Zoumbri Oussène s'est montré particulièrement ému dans sa narration des faits.

« Ça sentait le danger à plein nez au RSP. J'avais près de 400 hommes sous mes ordres. Comment aurais-je pu les abandonner et pouvoir me regarder plus tard dans un miroir », s'est-il interrogé, la voix enrouée, prenant quelques instants pour se contenir et s'essuyer les larmes.

Quand le parquet lui a demandé, relativement à l'occupation de la place de la Nation par ses hommes pour éviter tout rassemblement, s'il a des attributions de police administrative, le capitaine a répondu que l'ex-RSP avait « beaucoup de casquettes » et accomplissait des missions du genre.

Au sujet du dispositif pour faire respecter le couvre-feu, l'accusé a expliqué qu'il n'y avait pas d'organisation particulière. « Le premier soir, des éléments ont regagné la base sur ordre de la hiérarchie.

Par la suite, à la venue des présidents mandatés par la CEDEAO, il n'y a eu que des missions de sécurisation de la zone où ils résidaient », a précisé l'officier. Oussène Zoumbri a, par ailleurs, été « cuisiné » sur ses amendements au projet de déclaration du CND. « J'ai lu un document qui n'était pas titré et j'ai souhaité qu'on en retire le passage concernant l'ex-président Blaise Compaoré. Pour moi c'était, comme d'habitude, un document relatif à une résolution de crise au RSP », s'est défendu le prévenu.

Son conseil, Me Adrien Nion a fait savoir que la complicité d'attentat à la sûreté de l'Etat dont le parquet accuse son client n'est pas constituée dans la mesure où son client n'a pas pris part à l'arrestation des autorités.

Pour l'avocat, l'indiscipline judiciairement impunie d'éléments de l'ex-RSP a pu conduire au coup d'Etat. Quant à Me Pierre Yanogo de la partie civile, il a questionné le capitaine Zoumbri sur ce qu'il ferait s'il avait su qu'il avait à affaire à la déclaration du putsch. « Si je l'avais su, je serais parti », a-t-il argué.

Pendant son interrogatoire qui se poursuit ce matin à 9h, Oussène Zoumbri a dénoncé l'impunité et la protection dont des sous-officiers et des soldats de rang bénéficiaient pour faire ce qu'ils voulaient, allant jusqu'à séquestrer et humilier des officiers.

Pour lui, c'est le comportement de ces éléments qui a scellé le sort du régiment. « En dissolvant le RSP, on a jeté le bébé avec l'eau du bain », a-t-il dit.