Afrique: Coupe africaine de la Confédération - Les Aiglons compromettent leurs chances de qualification.

Le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) a courbé l'échine (1-2) devant le Raja de Casablanca, le 16 septembre au stade Alphonse-Massamba-Débat, en aller des quarts de finale de la 15e édition.

Les Aiglons, désormais dos au mur, sont condamnés à gagner la seconde manche à Casablanca par deux buts d'écart en vue de ravir au club marocain une qualification qui lui tend déjà les bras. Dans ce combat, les chances de Cara sont très minces, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas.

Depuis le début de la compétition, le Cara savait tirer son épingle du jeu à domicile. En six matches disputés (tour préliminaire et matches de poules y compris), les Aiglons réalisaient jusqu'alors un sans- faute. Pour leur septième sortie au stade Alphonse-Massamba-Débat, ils ont vite perdu cette réputation de l'équipe difficile à manœuvrer à domicile. Le Raja qui s'était bien renseigné a eu la recette qu'il fallait pour mettre fin à cette belle série. Les Marocains, conscients de l'enjeu de la rencontre, mettaient en difficulté les locaux dès les premières minutes de la rencontre. Ils s'approchaient plusieurs fois dans la surface de réparation de Cara sans pourtant cadrer leur tentative. La frappe lointaine d'Abdelilah Hafidi retombait légèrement au dessus des cages de Chansel Massa, à la 6e mn. La reprise de la tête de Soufiane Rahimi ne passait pas aussi très loin.

Les Aiglons réagissaient un peu tard par le tir de Christ Ngoma Mbo qui prenait la direction des filets. Anas Zniti, le gardien de Raja, vigilant, a sorti un arrêt de grande classe à la 39e mn. Au début de la seconde partie, le rideau défensif des rouge et noir se déchire très vite. Soufiane Rahimi profite du mauvais alignement de la défense de Cara pour battre Chansel Massa à bout portant, à la 46e mn. Le Raja prouve au public que le Cara était encore resté au vestiaire pendant qu'il était lui revenu sur l'aire de jeu.

Le but marocain oblige les Congolais à tout donner pour rattraper le retard. A force de pousser, ils seront récompensés. Cabwey Kivutuka a remis les deux équipes à égalité, à la 70e mn, en reprenant de la tête le coup franc de Chris Ngoma Mbo. Après, un petit détail a suffi au Raja pour repasser devant. Mahmoud Benhalib punissait les Aiglons, suite à un dégagement manqué par Cervelie Ikouma Ipoyo à la 79e mn. L'addition aurait pu être salée si Moussine Iajour avait pu profiter de la bourde du gardien aiglon dans le temps additionnel. Légèrement excentré, il a placé le ballon dans le petit filet extérieur. : « C'est une guerre qui a deux batailles. Nous avons perdu la première. On va se battre pour la seconde. Le problème, c'est de ne pas perdre le courage. Nous avons toujours de l'espoir. Si le Raja a gagné ici pourquoi nous ne le faisions pas à Casablanca ? Nous avons des joueurs qui n'ont pas encore de l'expérience. Ils apprennent à jouer au fur et à mesure que les matches s'imposent. Nous allons nous atteler pour qu'ils soient réalistes devant les buts », a indiqué Jacques Ontsira, le coach de Cara. Dans un match de football, tous les espoirs sont permis. Chez les Aiglons, la défaite face au Rajà à domicile est peut-être le signe de la fin d'une belle aventure.

Les statistiques à l'étranger ne plaident pas en leur faveur. En six matches disputés à l'extérieur, le Cara les a perdus tous avec seulement un but marqué. L'autre détail, non négligeable, la dernière sortie des Aiglons au Maroc s'était soldée par un échec de (0-3) face au Mas de Fès. Le Cara a-t-il les armes pour surmonter cette défaite? La réponse dans quelques jours.