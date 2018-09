Congo-Brazzaville: Journée mondiale du nettoyage de la planète - Des jeunes assainissent deux artères de la ville côtière

Dans le cadre de la célébration de l'événement à Pointe-Noire, les membres de la Jeune chambre internationale (JCI) du Congo ont nettoyé le 15 septembre l'avenue allant de la pharmacie Pascal-Ecole PTB au marché Mpaka et le contrerail Fond Tié-Tié-Marché de la liberté.

L'opération s'est déroulée sous la houlette de Christian Trésor Kando, coordonnateur n°1 du projet World clean up day à Pointe-Noire. Remerciant d'autres associations partenaires qui ont participé à cette initiative, Christian Trésor Kando a signifié que la collecte des déchets sauvages représente, à l'occasion de la célébration de cette journée, un événement mondial qui a pour ambition d'éveiller l'attention sur la prolifération des dépôts illégaux de déchets, amener à une prise de responsabilité face à l'impact des nuisances que cela engendre aujourd'hui et les conséquences de cette pollution sur l'environnement. « Cet événement citoyen vise à faire prendre conscience à tous de la nécessité de nettoyer la planète et surtout de la maintenir propre », a-t-il déclaré.

Dégageant ainsi l'importance du ramassage des déchets pour un meilleur environnement, Denis Gires Koubambouka, le coordonnateur n°2 de ce projet, a rappelé qu'en plus du mouvement World clean up day, le problème des déchets est d'abord l'affaire de tous les citoyens de la planète sans aucune exception.

Soulignons que le World clean up day est un mouvement mondial citoyen né il y a dix ans en Estonie. Il regroupe environ cent cinquante pays à travers le monde et réunit 5% de la population de chaque pays, en vue de nettoyer la planète le 15 septembre de chaque année car cela représente ainsi un défi environnemental mondial. En plus des membres de la JCI, d'autres associations partenaires ont participé à cette activité, notamment le Lions Club, la Génération Dorée, Action, Let's do it et autres.