Congo-Brazzaville: Solidarité - l' "Alliance plus loin ensemble" fait don aux nourrissons du CHU

Diane Valérie Douniama, chef de section communication externe, a salué cette action, au nom de la direction du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Brazzavile. Elle a remercié l' "Alliance plus loin ensemble" ainsi que le collectif des présidentes des mutuelles à travers cette association, pour avoir accompli ce geste de solidarité qui témoigne de leur volonté d'accompagner tous les services du CHU dans leurs missions régaliennes, celles de sauver des vies humaines et d'apporter un mieux-être aux patients qui, pour d'autres, n'ont pas de moyens suffisants et qui vivent dans des conditions précaires.

Cathy Dirra a signifié que le don était un geste de solidarité pour l'association, une manière aussi d'apporter une note d'espoir aux mamans qui ont accouché : « On a juste pensé aux petits enfants. Cet amour n'a pas de prix. C'est sur cette base que nous avons pris l'engagement de venir les honorer ; quoi de plus normal qu'une mère pense à sa progéniture! C'est pour une première fois que notre association fasse un geste de la sorte. Nous n'allons pas nous arrêter là », a-t-lle indiqué, précisant que l'association ira jusqu'au bout de ses ambitions de toujours assister les autres.

Le service de pédiatrie a reçu un lot important de vivres et non-vivres, composé de paquet d'eau, de lait en poudre, de couches à jeter et des lingettes, le 16 septembre, des mains de la présidente de l'association, Cathy Diarra.

