Tunisie: Skander Kasri n'arrête pas de séduire

L'art de communiquer...

Par des messages éclairs et des mots simples, sa troupe, un peu désarçonnée et prise de court, s'est très vite remise sur orbite et la machine n'arrêta pas de marcher et de carburer à merveille. Le joker Foued Kheraïfi, sorti du banc des remplaçants au bon moment, s'est chargé du reste par un bolide spectaculaire qui n'a laissé aucune chance au portier Abdelkader Chouaya au moment où l'arbitre Haïthem Kosaï avait le sifflet à la bouche pour annoncer la fin du match sur un score de parité.

La grande ou plutôt l'immense qualité de Skander Kasri, c'est de savoir faire les meilleurs recrutements et de doter son équipe d'un très bon arsenal offensif tout en assurant bien ses arrières, réussissant son casting d'avant-saison. Avec trois attaquants de valeur alternant le jeu sur les couloirs et les percées au cœur de la défense, rapides, vifs et flamboyants comme Ismaïl Diakité le mauritanien dont le CSHL et l'ASM ont eu tort de se débarrasser, l'ex-avant de pointe justement de l'hôte du dimanche, Slim Zakkar, et l'intenable Mohamed Ali Abdesslem, copie conforme de l'autre fer de lance du SG Jilani Abdesslem, avec ce trio d'attaquants de gros calibre qu'une équipe du haut du tableau comme le CA ne possède pas, il n'y aura pas de problèmes de courts arguments en attaque, de finish et de concrétisation. Après deux défaites devant l'EST et le CSS en déplacement, le compteur de l'UST s'est débloqué par ce succès face à l'ASG et tout laisse penser qu'il n'arrêtera pas de cumuler les points. Et Skander Kasri laissera à coup sûr cette saison son empreinte à Tataouine par un beau parcours et des résultats plus que probants. Séduisants.