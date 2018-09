Tunisie: Une attention particulière pour les jeunes créateurs

Faten Chouba, la directrice des Jacc, a parlé d'une édition fondatrice à travers laquelle vont se dessiner les futures éditions, entre autres, concernant la fréquence de la tenue de cette manifestation (annuelle ou biennale). Cette première édition porte beaucoup d'ambitions avec une attention particulière réservée aux jeunes créateurs.

Lors des expositions à la Cité de la culture, un stand sera accordé exclusivement aux jeunes talents. Il est question également de décentralisation mais aussi de mise en place des mécanismes de réseautage entre les différents intervenants du secteur afin de fixer les balises d'un véritable marché de l'Art tunisien ancré dans sa contemporanéité, a-t-elle affirmé.

Pendant cinq jours, la Cité de la culture offrira son espace aux acteurs de la vie artistique. Le ministère des Affaires culturelles, initiateur du projet, offrira, ainsi, des outils d'appui concrets : espaces, diffusion, promotion, médiatisation intérieure et extérieure, structuration, rassemblement, accompagnement, soutien...

Des professionnels d'envergure internationale, collectionneurs d'art, mécènes, critiques, commissaires, experts, journalistes, historiens, médiateurs, conservateurs de musée et galeristes étrangers (Libye, Mauritanie, Palestine, Algérie, Turquie, Jordanie, Koweït) seront les invités d'honneur de cette édition.

Bien avant Tunis, ce projet a investi d'autres villes du pays à travers les Journées régionales d'art contemporain de Carthage, une occasion de présenter des formes artistiques contemporaines émergentes dans les différentes régions tunisiennes (Hammamet, Kairouan, Kerkennah, Redeyef et Siliana), mais qui manquent de visibilité, de valorisation et de médiatisation. De ce fait, les Jracc ont permis de rassembler ces formes locales et de dresser une cartographie esthétique en fonction des formes artistiques contemporaines régionales. L'objectif fut d'impliquer tout le territoire dans une dynamique culturelle singulière puisant dans leur richesse locale qui sera à même de les propulser sur la scène artistique grâce à leurs spécificités territoriales. Des catégories de l'art contemporain ont été fixées pour chaque région en fonction de ses spécificités : l'art de l'installation (Hammamet, du 30 juin au 2 juillet), l'Urbex ou Urban exploration art (Redeyef, du 12 au 14 juillet 2018), l'art graphique (Kairouan, du 28 au 30 juillet 2018), l'art de la photographie et l'art de la vidéo (Kerkennah, du 10 au 12 août 2018) et l'art in situ (Siliana, du 31 août au 2 septembre 2018).

La première édition des Journées d'art contemporain de Carthage annonce en chiffres la participation de 9 galeries tunisiennes avec 117 œuvres exposées et 89 artistes, 8 galeries internationales avec 73 œuvres et 48 artistes étrangers. Le patio central de la Cité de la culture accueillera, à partir du 19 septembre (le 20 pour le public), 7 pavillons d'exposition consacrés au ministère des Affaires culturelles, aux Jeunes créateurs, à l'Union des artistes plasticiens tunisiens, au Syndicat des artistes plasticiens, à la Fédération tunisienne des arts plastiques, aux Régions (meilleurs projets des Jracc) et aux galeries tunisiennes.

Deux grandes conférences seront abritées par le Musée national d'art moderne et contemporain: la première se tiendra le 21 septembre intitulée «Marché mondial de l'art : système et mécanismes» sous la direction de Fateh Ben Ameur et la seconde «L'art contemporain, du local au global» sera donnée par l'historien de l'art et écrivain français Paul Ardenne le 22 septembre.

Au cours de la soirée inaugurale, plusieurs prix seront décernés par un jury professionnel et prestigieux : prix pour le meilleur projet artistique régional, prix de la critique d'art : meilleur article de Jeune critique d'art et prix du meilleur projet artistique jeune créateur.