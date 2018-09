Tunisie: Une équipe de choc et de charme

Après une première mi-temps assez juste de la part des protégés de Krol, ces derniers se sont libérés après les correctifs apportés par le coach hollandais à la mi-temps.

Avec un nul et deux victoires, l'équipe sfaxienne a fait le nécessaire en annonçant déjà la couleur pour cette nouvelle saison. L'apport de Moncer et de l'attaquant irakien va à coup sûr redonner un second souffle au rendement de l'équipe sfaxienne qui fait une très bonne impression.

La tactique adoptée en optant pour des manœuvres lancées par le trio Karoui, Harzi et Methlouthi, sur le côté droit, a été fatale aux joueurs de Métlaoui, incapables de bloquer ces trois joueurs. En effet, les Baccouche, Kamoun et Ben Salem ont souffert pour leur faire face. D'ailleurs, les deux buts du CSS ont été réussis après un gros volume de jeu sur le côté droit.

Une forte impression»

Au cours de ce match face à l'ES Métlaoui, Krol a lancé des jeunes assez doués tels que le gardien international olympique Dahmene (qui a réussi une sortie éblouissante), Zammouri, Kouakou et Hamdaoui, ce quatuor a été exceptionnel tout au long de la rencontre.

Si le CSS n'a pas encaissé de but, le mérite revient incontestablement à la défense bien aidée par Soukari (qui est devenu le poumon de l'équipe). Ce dernier a retrouvé la joie de jouer. Le 2e but réalisé par Soukari a été un chef-d'œuvre. L'empreinte de Krol a été assez visible face à l'ESM. Il a préparé ses joueurs sur le plan mental et tactique afin que le rendez-vous de Tozeur se déroule dans de bonnes conditions et surtout sans dégâts, notamment au niveau du résultat. Mission accomplie pour le CSS qui a déjà annoncé la couleur après sa 2e victoire consécutive en Ligue 1. Avec Moncer, le CSS est en mesure de réussir son objectif, à condition de garder sa lucidité et sa maîtrise mentale lors des prochaines journées du championnat.