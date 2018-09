Burkina Faso: Procès du coup d'Etat de 2015 - Le capitaine Zoumbri minimise son rôle

Les capitaines Saïdou Gaston Ouédraogo et Oussène Zoumbri, accusés et appelés à… Plus »

Devant le tribunal, le capitaine Oussène Zoumbri a cherché à minimiser son rôle dans le coup d'Etat de septembre 2015 et même à se présenter comme l'un de ceux qui ont fait rentrer les mutins au camp. «Si on n'avait pas pas vite pris les choses en main, dit-il, c'était la catastrophe !»

Accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'Etat, de meurtres et coups et blessures, l'officier de l'ex-régiment de Sécurité rejette les faits qui lui sont reprochés. Selon lui, le coup d'Etat et les actes subis par les populations sont l'oeuvres de soldats incontrôlés, protégés par certains officiers supérieurs de l'armée burkinabè.

